Dune: rimandata l’uscita del remake di Villeneuve

Recentemente abbiamo parlato dei nuovi membri del cast del remake di Dune diretto da Denis Villeneuve. L’attesa pellicola, ancora avvolta nel mistero in gran parte, ha subito un sottile ritardo nell’uscita, posticipata di circa un mese. Il film del regista di Blade Runner 2049 uscirà nelle sale americane il 18 dicembre 2020.

La notizia in questione giunge da Warner Bros. Entertainment, la quale ha anche dichiarato che la pellicola sarà rilasciata anche in IMAX, almeno nel suo paese d’origine. Il film sci-fi uscirà quindi nello stesso mese di un’eventuale futura produzione legata all’universo di Star Wars, garantendo quindi due grandi opere di genere simile nel medesimo mese, garantendo una maggiore scelta in tal senso.

Dune di Villeneuve sarà rimandato a dicembre 2020

Non rimane quindi altro che attendere nuove notizie circa la pellicola e sperare per il meglio.