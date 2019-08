La Casa di Carta: quante volte è stata detta la parola “Professore”?

Dal 19 luglio è disponibile, su Netflix, la terza stagione de La Casa di Carta, serie spagnola ideata da Alex Pina che parla delle vicende del Professore e della squadra di rapinatori. E i membri della squadra si rivolgono spesso al Professore (interpretato da Alvaro Morte), chiamandolo con il suo soprannome. Poco fa Netflix ha pubblicato un video che mostra quante volte è stata detta proprio la parola “Professore” (o, per essere più precisi, Profesor, in spagnolo).

La Casa di Carta: profesor!

Il numero di volte in cui viene fatto il soprannome si riferisce però alle sole prime due stagioni, senza quindi quella appena uscita. Per sapere quante volte è stato detto, vedete il filmato qui sotto. Oltretutto, se non l’avete fatto, vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione della terza stagione.