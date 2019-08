Apocalypse: filmato off screen dal ChinaJoy

Poco fa vi avevamo mostrato un filmato off-screen in arrivo dal ChinaJoy 2019 di Metal Revolution. Il sito gamer.com.tw ha pubblicato, dallo Shanghai New International Expo Center, un video off screen di gameplay anche di un altro titolo: si tratta di Apocalypse, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Apocalypse: avventura cinematica per PC e PlayStation 4

Annunciato proprio durante l’evento di Shanghai, il titolo in questione è sviluppato da Future Tech (Mars Alive), ed è una avventura cinematica per PC e PlayStation 4, con il destino del giocatore che verrà stabilito dalle sue scelte. Non è stata ancora annunciata nessuna data d’uscita.