Call of Duty Modern Warfare: prima uscita “pubblica” per il multiplayer

Call of Duty Modern Warfare si farà provare anche prima della beta prevista per settembre. Dopo il reveal del multiplayer, avvenuto nei giorni scorsi, l’account Twitter ufficiale della serie ha infatti annunciato un evento dove sarà possibile per il pubblico provare in anticipo il comparto multi giocatore dell’atteso titolo sviluppato da Infinity Word.

Call of Duty Modern Warfare: il multiplayer in scena al 2019 CWL Championship

I fan americani potranno provare il gioco recandosi al 2019 CWL Championship. La postazione del titolo sarà presente all’interno del Booth PlayStation. L’evento si terrà ad agosto, più precisamente tra il 16 e il 18, in quello che viene definito l’evento più grande della COD World League. I ticket sono già in vendita, dunque se qualcuno di voi si trovasse nella città degli Angeli per quella data e volesse provare in anticipo il gioco perché non farci un pensiero?