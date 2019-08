The Outer Worlds: 28 minuti di gameplay della versione PlayStation 4

The Outer Worlds si avvicina sempre di più. La data di uscita del nuovo gioco di casa Obsidian infatti debutterà infatti il 25 ottobre (anche su Nintendo Switch, oltre che Xbox One, PC e la console Sony), dunque quale occasione migliore per non guardare oltre 20 minuti di gameplay dell’inedito gioco di ruolo?

The Outer Worlds: una missione nella sua interezza

Pubblicato dal canale PlayStation, il nuovo video di gameplay mostra una missione dell’atteso titolo di casa Obsidian, svolta nella sua interezza. 28 minuti di gioco dunque che vi consigliamo di guardare solamente se non avete paura degli spoiler. Il video proviene infatti da una versione non definitiva del gioco ma questo spezzone sarà comunque includo. Trovate il filmato in calce alla notizia e se avete deciso di guardarlo beh, vi auguriamo buona visione!