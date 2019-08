Rainbow Six Siege: un leak svela gli operatori della terza stagione?

Rainbow Six Siege è stato protagonista di un probabile leak nel corso delle scorse ore. Come riportato online, infatti, potrebbero essere stati svelati in anticipo i prossimi operatori che Ubisoft dovrebbe rilasciare nel corso della terza stagione dell’Anno 4.

Rainbow Six Siege: ecco le immagini del leak

Le immagini, disponibili in calce alla notizia, provengono dalla board 4Chan, che negli anni scorsi si è rivelata essere abbastanza affidabile per leak e rumor. La prima foto è stata infatti definita credibile da parte di Kormora, un insider molto sicuro e conosciuto nella community dello shooter di casa Ubisoft. La seconda invece proviene da Ubisoft stessa, da un teser dello scorso febbraio. Come di consueto vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la nostra sezione Games.