Cyberpunk 2077: l’alloggio di V non sarà personalizzabile

Cyberpunk 2077 permetterà di personalizzare interamente V ma non il suo alloggio. La casa dunque dove risiederà il protagonista potrà essere goduta solamente con il mobilio originale, come dichiarato da CD Projekt RED durante una intervista.

Cyberpunk 2077: l’appartamento il fulcro del gioco, ma senza possibilità di modifica

Come già sappiamo, l’alloggio di V fungerà da hub ma non sarà possibile modificarlo interamente. Questo perché secondo CD Projekt RED le decorazioni come poster e arredamento più allegro non si combinano bene con la visione oscura del gioco. Il tutto è stato dichiarato da Pawel Sasko, lead quest designer, in una intervista con un magazine polacco. Se si tratta di visione artistica ovviamente va rispetta ma non è detto che in futuro le cose possano cambiare, magari se i fan del gioco richiederanno a gran voce questo cambiamento.

