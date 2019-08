Epic Games Store: i salvataggi in cloud si espanderanno

L’Epic Games Store continuerà ad aggiornarsi. Parola di Tim Sweeney, che tramite Twitter ha parlato proprio dell’espansione delle funzionalità dei salvataggi in cloud, ora limitati ad uno stretto numero di giochi ma non sarà così per sempre.

Come riportato sul social network, il founder della casa di produzione ha anticipato l’arrivo della funzione dei salvataggi in cloud anche per altri titoli. Oltre a questo, il negozio virtuale di Epic continuerà ad aggiornarsi con altre caratteristiche assenti dal lancio. Ora non resta dunque che attendere novità in questo senso: settembre sarà il mese in cui inizierà il processo di cambiamento dello shop online?

We’ll be making further improvements to reduce duplicate account creation. Cloud Saves are live for several games and will expand soon. Other features are coming.

And Fortnite is going strong. The most recent in-game event came close to its all-time peak concurrency record.

