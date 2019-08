AI Limit: gameplay off screen dal ChinaJoy 2019

AI Limit, il titolo PlayStation 4 mostratosi al ChinaJoy 2019, è tornato a palesarsi online. Non con un trailer questa volta (come accaduto negli scorsi giorni) ma con un bel video gameplay che arriva direttamente dalla fiera, attualmente in corso di svolgimento a Shangai.

AI Limit: il video ripreso allo stand PlayStation

Il gioco di ruolo, sviluppato da Sense Games e pubblicato dalla divisione cinese di Sony Interactive Entertainment è giocabile al booth PlayStation presente alla fiera asiatica. Il filmato, che trovate in calce alla notizia, è stato infatti ripreso durante una sessione di gameplay. Si tratta quindi di un gameplay off-screen, che vi lasciamo poco più in basso. Restate sintonizzati per scoprire la data di uscita del titolo.