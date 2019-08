Cuphead: ecco la nuova linea di abbigliamento firmata Insert Coin

Cuphead torna protagonista di felpe e magliette. Come? Grazie a Insert Coin, che ha lanciato nelle scorse ore una nuova linea di abbigliamenti ispirata al titolo di MDHR. I nuovi abiti sono disponibili sul sito della società e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Cuphead: felpe e magliette per uomo e donna

La linea di abbigliamento del run ‘n’ gun dello studio canadese non fa differenze di sesso: sia uomini che donne possono trovare il capo che preferiscono. Alcuni hanno la semplice tagline del gioco, ovvero Don’t Deal With The Devil, altri invece ritraggono uno o entrambi i personaggi giocabili. Dal costo variale (si parte dalle 24 Sterline per le maglie fino alle 45 Sterline per le felpe) il nuovo vestiario è disponibile per l’acquisto a questo indirizzo.

Con questo è tutto, per ulteriori aggiornamenti potete visitare la nostra sezione Games.