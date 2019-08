Total War: il franchise sbarca finalmente in Cina

Total War, la famosa serie di strategici sbarcherà in Cina. L’annuncio è stato dato da Creative Assembly, team responsabile dello sviluppo del franchise, in un lungo post pubblicato online nelle scorse ore.

Total War: ecco cosa Creative Assembly porterà in Cina

Il team di sviluppo ha annunciato l’arrivo del franchise nel paese con un comunicato, spiegando che sarà in partnership con NetEase. Non verrà portato in Cina solamente l’ultimo capitolo della serie (che continua ad essere aggiornato frequentemente) ma anche altri giochi, tra cui un nuovo gioco della serie. Chiamato Elysium, il nuovo titolo sarà un gioco di carte collezionabili, perfetto come target per il paese e sarà pubblicato su PC e mobile.