Assassin’s Creed: un capitolo in Cina incontra il benestare del CEO di Ubisoft

Assassin’s Creed in Cina? Un’idea che Yves Guillemot non intende escludere, almeno stando alle sue parole rilasciate durante una intervista con Niko Analysts (via Gaming Bolt). Il CEO del publisher e sviluppatore ha dichiarato che si tratta di un setting decisamente interessante per la serie.

Assassin’s Creed: la Cina non è comunque confermata

Pur ammirando tantissimo la scelta di ambientare un capitolo della serie nel paese dove in questi giorni si sta svolgendo il ChinaJoy 2019, le parole di Guillemot non sono da prendere come una conferma per la location di uno dei prossimi giochi della serie. Il CEO di Ubisoft ha infatti espresso solamente un parere, in risposta ad una domanda di una intervista. Mai dire mai comunque: non è detto che in futuro non si possa vedere un titolo del filone ambientato effettivamente in Cina.