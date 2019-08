Cyberpunk 2077: sì al New Game Plus, arriva la conferma

Cyberpunk 2077 avrà una modalità New Game Plus. La conferma è arrivata dallo studio di sviluppo e più precisamente durante una intervista con un magazine polacco, che ha avuto modo di parlare con il lead quest designer del team di sviluppo.

Cyberpunk 2077: incertezza sulla finestra di lancio della modalità

Al momento CD Projekt RED ha solamente confermato la lavorazione del New Game Plus. Non è ancora chiaro però quando questa sarà disponibile. Potrebbe essere aggiunta successivamente, come già avvenuta su The Witcher 3 oppure essere già disponibile al lancio del gioco. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, magari proprio durante la gamescom 2019.

Con questo è tutto, per tutti gli aggiornamenti visitate la sezione Games.