The Last of Us Part II: per Troy Baker non siamo pronti

The Last of Us Part II continua a dominare le cronache del mondo dei videogiochi. Anche oggi avviene la stessa cosa, con alcune dichiarazione di Troy Baker che fanno sicuramente venire la pelle d’oca ai fan in attesa del nuovo capitolo.

The Last of Us Part II: l’attore di Joel esalta il gioco Naughty Dog

Baker, che nel videogioco esclusiva PlayStation 4 interpreta Joel, nel corso di un panel al Manchester Comic-Con ha dichiarato che si tratta del progetto più ambizioso di Naughty Dog. Ha anche aggiunto che al momento non siamo ancora pronti per quello che sta per arrivare. Dichiarazioni di un certo spessore, che aumentano l’hype verso il titolo in una maniera smisurata. Avrà davvero ragione oppure no? Lo scopriremo quando l’action di casa Naughty Dog debutterà su PlayStation 4, probabilmente nel corso del 2020.