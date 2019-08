Hai paura del buio?: svelato il teaser trailer del reboot

Dopo la notizia dell’arrivo di un reboot di Hai paura del buio? diversi mesi fa, Nickelodeon ha diffuso il primissimo teaser trailer del programma in questione. Si tratta di un breve, ma decisamente incisivo teaser caricato da poco tempo sul canale YouTube dell’emittente televisiva.

Nonostante il video duri appena 15 secondi, risulta comunque in grado di far trasparire la tetra atmosfera che si respirerà all’interno dello show horror per ragazzi. La serie originale, uscita per la prima volta nel 1990, presentava al pubblico un gruppo di ragazzini, chiamato “la Società di Mezzanotte” intenta a raccontare, raccolta intorno ad un falò, delle storie del terrore, presentate allo spettatore come una sorta di raccolta antologica. Il trailer ha reintrodotto il nome del gruppo in questione, lasciandolo inalterato.

Hai paura del buio? spaventerà una nuova generazione

Non rimane altro che attendere un trailer esteso per questa imminente produzione Nickelodeon, la quale dovrebbe giungere nel mese di ottobre.