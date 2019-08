Super Smash Bros. Ultimate: la combo infinita aggiunta per errore

Super Smash Bros. Ultimate ha qualche piccolo problema. Il nuovo DLC che introduce l’Eroe di Dragon Quest (di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni) ha aggiunto per errore una combo infinita, avendo così un impatto terribile nel gioco.

Come al solito ci hanno pensato gli utenti a trovare l’errore nel picchiaduro di casa Nintendo e disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. L’errore riguarda il personaggio di Isabelle. Ora l’attacco base del personaggio è in grado di stordire l’avversario per molto, molto tempo, formando così una vera combo infinita. Il tutto è disponibile nel video diffuso via Twitter e che trovate in calce alla notizia. Un errore abbastanza grossolano, che speriamo venga corretto nel più breve tempo possibile.

Isabelle's jab has more hitstun now. As a result, she now has an edge wobble.

You tap A to jab, hold forward right after, wait until you walk 2-4 frames, and then release forward and repeat. You will know if you walk because the hammer will disappear for an instant.#SSBU_ISA pic.twitter.com/2SHEMYAyRP

— Kyle Roath (Lath) (@kyle_roath) August 2, 2019