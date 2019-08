The 100: la prossima stagione sarà l’ultima

A quanto pare, dopo anni dal suo arrivo sul piccolo schermo e molte stagioni la serie dalle tinte sci-fi The 100 giungerà al termine. Difatti CW, emittente produttrice dello show ha svelato in data odierna che la settima stagione dello show sarà l’ultima in assoluto ad essere prodotta.

What a tremendous run! Thanks to @JRothenbergTV, @The100writers, and the incredible cast and crew for seven innovative, mind-bending, electrifying seasons. It was a privilege to watch my space delinquents go on such extraordinary adventures with you. https://t.co/oH2TQDMC74

— Kass Morgan (@kassmorganbooks) August 4, 2019