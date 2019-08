Tenet: il film di Nolan sarà un sequel di Inception?

Sono passati soltanto pochi giorni dal breve, ma emozionante teaser di Tenet, futuro film di Christopher Nolan in arrivo il prossimo anno. Nonostante il poco materiale mostrato riguardo la pellicola una nuova teoria aleggia tra i fan del regista american, secondo la quale il film sarebbe un seguito di Inception.

Tenet potrebbe essere un seguito di Inception

Come riportato da ComicBook.com, il breve teaser in questione accenna ai viaggi nel tempo, presentati come una serie di loop in cui il protagonista dell’opera sembra essere confinato. Inoltre prima del teaser appaiono inoltre le frasi “Times has come for a new protagonist” e “Times has come for a new kind of mission”. Secondo alcuni fan queste ultime linee scritte potrebbero indicare che la tecnologia dietro la macchina dei sogni di Inception potrebbe essersi evoluta, riuscendo a gestire perfino viaggi nel tempo.

Naturalmente si tratta unicamente di teorie speculative che non hanno attualmente una conferma ufficiale, che potrebbe comunque giungere nei prossimi mesi. L’uscita americana di tenet è prevista per il 17 luglio 2020.