Giancarlo Esposito potrebbe far parte del MCU

Giancarlo Esposito, attore e regista statunitense, è noto ai più per la sua interpretazione di Gus Fring nella serie culto Breaking Bad, oltre ad aver partecipato a più di 100 film tra i quali Maze Runner – La rivelazione, Malcom X e Twilight. L’artista, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere scritturato per un ruolo molto particolare…

Giancarlo Esposito nuovo villain supereroistico?

Il sito MCU Cosmic ha infatti riportato il rumor che Esposito forse farà parte del Marvel Cinematic Universe, ricoprendo i panni di un misterioso benefattore. Secondo la testata, questo nome in codice collegherebbe il personaggio a Norman Osborn, che con l’identità di Green Goblin, è una delle nemesi più note di Peter Parker. Considerando l’attitudine del divo nell’incarnare villain, forse la realtà non è distante, ma è molto presto per dirlo.