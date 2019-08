Hobbs & Shaw debutta al primo posto in classifica negli USA

Hobbs & Shaw (qui trovate la recensione del film), è il nuovo lungometraggio dell’universo di Fast and Furious, che ha esordito in America il 2 di questo mese. L’opera vede come protagonisti due noti personaggi del franchise, che si troveranno uniti per affrontare una minaccia comune: Brixton Lore (Idris Elba).

Hobbs & Shaw trionfa al box-office

Secondo i dati riportati da ComingSoon.net, la realizzazione è al primo posto al botteghino USA del weekend, con 60,8 milioni di dollari guadagnati, a fronte di di un totale, a livello globale, di 180,8, che tra l’altro non rappresenta nemmeno la migliore apertura del brand. Al secondo posto troviamo Il Re Leone, con 38,2 milioni e in chiusura del podio, C’era una volta a Hollywood, l’ultima pellicola di Tarantino, che ha incassato 20.000.000 di $. E voi siete d’accordo con questa classifica? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.