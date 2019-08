Toy Story 4 è vicino ad arrivare ad un miliardo di dollari al box-office

Toy Story 4 (trovate qui la nostra recensione) è probabilmente l’opera conclusiva dell’omonima saga, anche se non ne abbiamo la certezza matematica, considerando il finale. La realizzazione, attualmente, è arrivata a ben 959.250.743 di dollari e molto si chiedono se riuscirà effettivamente nel primato di arrivare ad un miliardo di dollari.

Toy Story 4 riuscirà nella fatidica impresa

Il sito CinemaBlend ha riportato i dati di incasso degli scorsi capitoli e quello che emerge è che l’unico titolo del franchise a superare la cifra fatidica è stato Toy Story 3. Ci riuscirà anche questo? Considerando che altri recenti colleghi della Disney ci sono riusciti, come Avengers Endgame, Captain Marvel, Aladdin, Spider-Man Far From Home e il Re Leone, perché no. E in caso succederà, vi informeremo.