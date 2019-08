Supernatural: esclusa la possibilità di uno spin-off dopo la fine della serie

Supernatural, uno degli show punta del network The CW, sta per concludersi con la quindicesima stagione, che andrà in onda a partire dal 10 ottobre di quest’anno. Le epiche avventure di Dean e Sam stanno per volgere al termine e da alcune dichiarazioni, sembra che il franchise si chiuderà definitivamente con l’ultimo ciclo di episodi.

Mark Pedowitz, Presidente del canale, ha dichiarato che il cuore della realizzazione sono sempre stati i due protagonisti, di conseguenza, difficilmente vedremo in futuro qualcosa di diverso, ma nello stesso universo. Tutto può essere smentito, per carità, ma ad ora queste sono le decisioni prese. In attesa di ulteriori dettagli, che vi forniremo nella sezione Movies del sito, vi lasciamo al tweet che riporta le parole del dirigente.

Now that #Supernatural is coming to an end, there have been no further discussions about a spinoff. "The show's essence and blood are Jared and Jensen," boss Mark Pedowitz says. #tca19 @TheCW

— Michael Schneider (@franklinavenue) August 4, 2019