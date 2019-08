OnePlus 7T Pro apparso in un leak

Sono passati pochi mesi dall’uscita sul mercato di OnePlus 7 Pro, l’acclamato top di gamma dell’azienda cinese dal display portentoso. Sembra tuttavia che la casa di produzione non abbia perso tempo e stia già lavorando al OnePlus 7T Pro, come testimonia un leak da poco approdato in rete.

Si tratta di 2 immagini apparse su SlashLeaks e Weibo, ritraenti quello che sembrerebbe essere lo smartphone oggetto della discussione. Ad un semplice livello estetico non sembrerebbero esservi particolari differenze con l’attuale smartphone cinese, eccezion fatta magari per lo speaker superiore, il quale risulta più prominente. Tale fatto non dovrebbe comunque stupire i fan della casa cinese, visto che i modelli T hanno sempre rappresentato più un’evoluzione hardware che estetica delle loro versioni standard.

OnePlus 7T Pro appare identico al modello standard

Possiamo quindi infine teorizzare che lo smartphone venga dotato del recentemente annunciato processore Snapdragon 855 Plus, nonché di un display con maggiore frequenza di aggiornamento, magari portata a 120Hz. Non rimane quindi che attendere il mese di ottobre, all’interno del quale la linea T dovrebbe essere svelata.

Fonte: Techradar