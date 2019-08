Huawei: il nuovo OS potrebbe essere presentato a breve

Ormai da diverso tempo Huawei ha annunciato di stare lavorando ad un sistema operativo proprietario, ovvero Harmony o Hongmeng. Un recente report diffuso da Global Times affermerebbe che l’OS potrebbe essere presentato entro il 9 agosto, data della developer conference della casa cinese.

Secondo quanto riportato l’Hongmeng sarà mostrato nel già citato evento, il quale si terrà a Dongguan, in Cina. Tale sistema operativo sarebbe quindi stato pensato per girare su dispositivi di categoria differente, motivo per cui esso sarebbe stato costruito attorno ad un microkernel, oltre che per facilitare il supporto all’intelligenza artificiale. Infine, sempre secondo la fonte, l’OS sarebbe attualmente in fase di testing avanzato ed uno smartphone alimentato da quest’ultimo sarebbe in dirittura d’arrivo. Si tratterebbe quindi del primo telefono dotato di Hongmeng OS e sarebbe un device di fascia medio bassa, venduto al prezzo di 2,000 yuan (circa 288).

Il nuovo OS Huawei dovrebbe essere svelato a breve

Non rimane quindi altro che attendere questo venerdì 9 agosto per scoprire se il nuovo sistema operativo sarà svelato o meno.