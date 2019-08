WWE 2K20: rivelata data d’uscita, immagine di copertina e trailer

2K ha recentemente rivelato nuove informazioni su WWE 2K20, secondo le quali, rivelano succosi dettagli sulla data d’uscita e non solo. Andando nello specifico, veniamo a sapere che la produzione approderà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 22 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Per coloro che acquisteranno la Deluxe Edition o la Collector’s Edition riceveranno alcuni bonus e i seguenti lottatori: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock.

WWE 2K20: diamo un’occhiata all’immagine di copertina

Come se non bastasse, la compagnia ha anche svelato l’immagine di copertina, dove possiamo vedere i lottatori della WWE Bechy Linch e Romain Reigns, i quali hanno rilasciato delle dichiarazioni in merito all’argomento:

Ho passato la mia intera carriera a rompere gli schemi e a fare cose che nessuno o nessuna aveva mai fatto prima. Essere la prima donna sulla copertina di un videogioco 2K ne è l’ennesima conferma. Sono anch’io un gamer, ed essere scelto per la copertina di WWE 2K20 assieme a ‘The Man’ Becky Lynch, raccogliendo l’eredità di atleti come Dwayne ‘The Rock’ Johnson e John Cena, è un risultato eccezionale per me, sia dal punto di vista personale, sia da quello professionale.

Inoltre, a confermare l’annuncio dell’immagine di copertina, i giocatori possono ammirare il trailer dedicato al prodotto.

WWE 2K20: ecco i contenuti della Deluxe Edition e della Collector’s Edition

Vediamo insieme i contenuti delle Deluxe Edition e Collector’s Edition:

Deluxe Edition:

Una copia del videogioco WWE 2K20 con confezione speciale Deluxe Edition.

Acceleratore – Decidi tu come vivere al meglio la tua esperienza in WWE 2K20 con l’Acceleratore, che permette di accedere a tutti i contenuti sbloccabili disponibili nella sezione “Acquistabili” all’uscita e controllare a tuo piacimento le valutazioni generali e gli attributi di tutti i personaggi giocabili.

Inizio rapido per Il mio GIOCATORE – Sblocca e aumenta valutazioni e attributi de Il mio GIOCATORE per partire col piede giusto ne La mia CARRIERA grazie a 25 punti attributo e 8 punti abilità aggiuntivi. Comprende anche un bonus da 25.000 VC per sbloccare Parti, Mosse e altro per la tua Superstar! Inoltre, comincia la tua carriera con tutti gli slot Potenziamento sbloccati, 15 Potenziamenti, 2.000 Gettoni e 400 Gettoni Deluxe.

Contenuti digitali aggiuntivi – 2K Originals (ulteriori dettagli verranno annunciati nel corso dell’estate).

Contenuti bonus, incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock®;

Carte in edizione limitata per WWE SuperCard (solo per le versioni fisiche del gioco).

Collector’s Edition:

Una copia del videogioco WWE 2K20 con confezione speciale Collector’s Edition;

Acceleratore – Decidi tu come vivere al meglio la tua esperienza in WWE 2K20 con l'Acceleratore, che permette di accedere a tutti i contenuti sbloccabili disponibili all'uscita dalla sezione Acquistabili e controllare a tuo piacimento le valutazioni generali e gli attributi di tutti personaggi giocabili.

Inizio rapido per Il mio GIOCATORE – Sblocca e aumenta valutazioni e attributi de Il mio GIOCATORE per partire col piede giusto ne La mia CARRIERA grazie a 25 punti attributo e 8 punti abilità aggiuntivi. Comprende anche un bonus da 25.000 VC per sbloccare Parti, Mosse e altro per la tua Superstar! Inoltre, comincia la tua carriera con tutti gli slot Potenziamento sbloccati, 15 Potenziamenti, 2.000 Gettoni e 400 Gettoni Deluxe.

Contenuti digitali aggiuntivi – 2K Originals (ulteriori dettagli verranno annunciati nel corso dell’estate).

Contenuti bonus, incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock®;

Oggetti fisici da collezione: esclusivo WWE SmackDown! Ring Skirt Relic Piece 2002-2008, placca autografata in edizione limitata WWE Smackdown! Firmata da Kurt Angle, Rey Mysterio o Edge .

Carte in edizione limitata per WWE SuperCard.

Per concludere, è intervenuto Xavier Woods, Vicepresidente Marketing di 2K:

Becky Lynch e Roman Reigns incarnano passione, costanza e determinazione ed entrambi, ciascuno a proprio modo, hanno scosso la WWE dalle fondamenta. Rappresentano perfettamente lo spirito di WWE 2K20, che presenterà tantissime novità richieste dai nostri fan. È stato proprio il nostro pubblico di appassionati a chiederci una modalità 2K Showcase e una modalità La mia CARRIERA tutte al femminile, e siamo stati ben lieti di accontentarlo. E non dimentichiamo i controlli ottimizzati e il nuovissimo servizio WWE 2K20 Originals. Non vediamo l’ora di potervi rivelare altri dettagli sul gioco.

