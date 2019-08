Riverbond: annunciata la versione Nintendo Switch

Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One da giugno, Riverbond arriverà presto anche su Swich. Il team Cococucumber ha annunciato che il suo action cooperativo Riverbond arriverà anche sulla console Nintendo durante il 2019. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Riverbond: l’action cooperativo in arrivo su Switch

Questa la descrizione del titolo nella pagina Steam:

Riverbound è un frenetico gioco d’avventura cooperativo “”da divano”” per uno a quattro giocatori, ambientato in uno spettacolare mondo voxel. Lanciati in un viaggio eroico per completare missioni, combattere adorabili nemici e ridurre ogni cosa a cubetti! Tu e i tuoi amici sarete i leggendari eroi che Riverbond sta aspettando?

Noi vi lasciamo al trailer.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.