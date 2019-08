Death Stranding: ci sarà alla gamescom 2019

Death Stranding sarà presente alla gamescom 2019. Questo è quello che sembra trapelare da un teaser pubblicato sul profilo Twitter di Geoff Keighley. Qualche ora fa il giornalista ha annunciato con un trailer l’Opening Night Live, evento che si svolgerà nella kermesse di Colonia; ma nel breve filmato è nascosta un immagine del titolo di Hideo Kojima.

Fermando il video all’incirca al secondo 0.07 si può infatti vedere per un attimo il volto di Mads Mikkelsen, che interpreterà uno dei personaggi di Death Stranding. Domani verranno svelati i primi dettagli di un evento che lo stesso Keighley afferma avrà un incredibile lineup di premiere e annunci. Qui sotto potete vedere il tweet.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.

In just two weeks I'll be in Germany to host @gamescom Opening Night Live, which will stream around the world! First details tomorrow on the incredible lineup of premieres and announcements. pic.twitter.com/MusRP8R1Hp

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 5, 2019