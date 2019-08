Truck Driver: pubblicato il filmato che mostra la customizzazione

Negli scorsi giorni vi avevamo mostrato i primi due filmati, di una serie di tre, relativi a Truck Driver. Il publisher Soedesco ha infatti pubblicato dei video che mostrano le feature del titolo sui camion. Questa “mini serie” spiega ai giocatori tutto quello che c’è da sapere per partire al meglio con il gioco. Nel primo episodio sono stati mostrati i personaggi, nel secondo le missioni e oggi, con l’ultimo episodio, tocca alle customizzazioni.

Truck Driver: come personalizzare il proprio camion

Questo terzo filmato mostra come personalizzare il proprio veicolo. Le modifiche avvengono nel garage, dove i giocatori possono cambiare l’aspetto della propria macchina, acquistare nuovi camion e aggiungere determinate parti che possano dare una mano per lavori specifici. Lasciandovi al video qui sotto, ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall’11 novembre.