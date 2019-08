Tekken 7: l’arrivo di Snake era solo uno scherzo

Durante l’EVO andato in scena al Mandal Bay and Resort, in Nevada, era stato trasmesso un mini teaser che mostrava una chiamata codec tra Solid Snake e Katsuhiro Harada. Tra lo stupore del pubblico, sembrava quindi che in qualche modo il protagonista della serie Metal Gear potesse entrare a far parte del roster di Tekken 7. Ma era solo uno scherzo.

È stata la stessa organizzazione dell’evento, via Twitter, che si è voluta scusare con i giocatori per il malinteso, facendo sapere che il cameo di Snake era solo uno scherzo, di cui non era stata consultata la stessa Bandai Namco. Ciò che sarà veramente disponibile è il season pass 3, con l’arrivo a settembre di Zafina e il nuovo personaggio Leroy Smith in inverno. Qui sotto il tweet di scuse di EVO, sotto ancora il trailer del season pass 3.

Just to clear things up, the Snake cameo video that we showed during Tekken finals was our idea of a little joke. It was not intended to imply a character reveal, and was done on our own, without consulting Bandai Namco. Sorry for any confusion!

— EVO (@EVO) August 5, 2019