Tenet, diffuso il motion poster

Sembra che sempre più dettagli ed informazioni stiano emergendo riguardo Tenet, l’attesissimo prossimo film diretto da Christopher Nolan. Dopo essere stato brevemente mostrato ed oggetto di una teoria che lo collega ad Inception, la pellicola ha da poco ottenuto un motion poster.

Come è possibile notare il titolo del film all’interno del poster in questione tende a ruotare ininterrottamente, simboleggiando i loop temporali all’interno dei quali i protagonisti dell’opera saranno costretti a vivere. Non sono stati diffusi altri dettagli in merito al film, il cui cast per ora annovera attori del calibro di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy and Kenneth Branagh eMichael Caine. Quest’ultimo attore, presente anche in Inception, potrebbe costituire un ulteriore collegamento con quest’ultimo, ma è presto per dirlo.

Tenet ha ottenuto un curioso motion poster

Non rimane altro quindi che attendere il trailer esteso della pellicola per avere più chiara la situazione.