gamescom 2019: Bethesda svela il suo progamma

La gamescom 2019 si arricchisce ulteriormente con la presenza di un altro prestigioso publisher. Bethesda infatti ha annunciato la sua presenza a Colonia dal 20 al 24 agosto 2019 (il 19 agosto è prevista la cerimonia di apertura), svelando al tempo stesso il suo programma e le sue attività per la fiera europea. Quest’anno, insieme al suo partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, la società accoglierà i visitatori al proprio stand, locato nella Hall 8, C020 – B021.

gamescom 2019: DOOM Eternal provabile

Per l’occasione si festeggerà lo Year of DOOM, ovvero il 25º anniversario della rivoluzionaria serie firmata id Software. Quest’anno, il nostro stand sarà dedicato al 100% a DOOM Eternal. Per la prima volta in Germania, i visitatori avranno l’opportunità di provare il gioco prima dell’uscita ufficiale in tutto il mondo, prevista per il 22 novembre.

Il publisher invita gli utenti ad andarli a trovare alla Hall 8 nell’area Entertainment e provaew DOOM Eternal di persona. Avrete perfino l’opportunità di “giocare a DOOM e fare qualcosa di buono” dal momento che saranno piantati 0.666mq di foresta nel DOOM WOOD per ogni visitatore che giocherà la demo a Colonia. Per quelli che invece si accontenteranno di fare da spettatori, lo stand metterà a disposizione una speciale tribuna sopraelevata da cui sarà possibile guardare comodamente gli altri visitatori mentre giocano a DOOM Eternal.

gamescom 2019: le altre attività

DIRETTA DALLA GAMESCOM

Trasmetteremo in diretta dallo stand tutti i giorni dalla nostra postazione MainStream sul canale twitch.tv/bethesda_de

Lo stand dispone inoltre di un’altra postazione per le dirette streaming dallo spazio della fiera. Gli streamer che vogliono maggiori informazioni possono contattare [email protected] per informazioni.

DIVENTA IL DOOM SLAYER

Diventa il DOOM Slayer: posa con il casco della Collector’s Edition di fronte a uno sfondo esclusivo a tema infernale mentre impugni il BFG. Un’anteprima assoluta per l’Europa!

PARTNER

DOOM Eternal non vi basta mai? Visitate i nostri amici dell’Xbox nella Hall 8 o quelli di Google Stadia nella Hall 9 per trovare altre postazioni da cui provare il gioco.

