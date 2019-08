C’era una volta a Hollywood Video Recensione

C’era una volta a Hollywood, ecco la nostra video recensione. Vi lasciamo con un piccolo estratto dalla review.

C’era una volta a Hollywood è l’ennesimo titolo di Quentin Tarantino che riesce a trionfare nel vasto mondo cinematografico attuale: regala emozioni, cattura e immerge lo spettatore in uno sfavillante viaggio nella Los Angeles di fine anni ’60, dove, sotto un velo di apparente ricchezza e perfezione, hanno avuto luogo le efferatezze compiute da Charles Manson e dal suo gruppo di devoti. Seguendo le gesta dei principali tre protagonisti, non potremo che rimanere ammaliati da quanto vedremo, perché assisteremo ad una storia credibile, affascinante e verosimile di quel periodo e ne vorremo fare parte anche noi. L’enorme omaggio del re del pulp verso il panorama filmico, dal sapore nostalgico e malinconico, si discosta però incredibilmente dal suo classico repertorio e un po’ di rammarico per queste mancanze si sente parecchio. Tuttavia, non si può non amare lo stacanovismo del cast e dell’autore stesso, che hanno portato avanti un progetto immenso, probabilmente tra i più papabili canditati agli Oscar di quest’anno.