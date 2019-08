ABC è in trattative con Marvel per una nuova serie con una supereroina protagonista

ABC, oltre a Netflix, è un’emittente televisiva che ha portato alcuni prodotti supereroistici sul piccolo schermo: Agents of SHIELD, ad esempio (del quale sono terminate da poco le riprese della stagione finale), Agent Carter (terminata dopo due stagioni) e Inhumans. Ma sembra che nuovi progetti siano in fase di realizzazione.

ABC: un misterioso show

Qualche ora fa Deadline ha riportato l’informazione che il canale è attualmente in trattative con Marvel per la creazione di una serie con protagonista una supereroina. Considerando il vasto universo fumettistico di riferimento, è difficile capire a quale figura si stanno indirizzando e l’unico strumento che abbiamo per avere maggiori dettagli, è il tempo.