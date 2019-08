Venom: il secondo capitolo vedrà alla regia Andy Serkis

Venom tornerà sicuramente con un secondo capitolo, come vi abbiamo già detto qualche tempo fa. Il primo film, diretto da Ruben Fleischer, non era stato particolarmente apprezzato né dal pubblico e tantomeno dalla critica, che lo ha distrutto, anche se a livello economico è riuscito a sfondare. Speriamo quindi che il sequel risollevi le sorti del franchise e finalmente è uscito fuori chi dovrà prendere le redini del progetto.

The Hollywood Reporter ha infatti comunicato che Sony, il 22 luglio, ha incontrato il celebre Andy Serkis, noto per le interpretazioni di Gollum, Ulysses Klaue e di molti altri, ma anche regista di Ogni tuo respiro e Mowgli – Il figlio della giungla, per assumerlo nel progetto. La notizia, inoltre, è stata confermata dallo stesso filmaker che ha postato ufficialmente, sul proprio profilo Twitter, l’annuncio, che trovate qui sotto. E voi cosa ne pensate? Credete che l’uomo possa dare nuova linfa al personaggio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto all’articolo.

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride…Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop

— Andy Serkis (@andyserkis) August 5, 2019