Scary Stories to Tell in the Dark: pubblicata la nuova clip con la cover di Lana Del Rey

Scary Stories to Tell in the Dark (qui trovate il primo trailer) è un’opera diretta da André Øvredal e prodotta dal celebre Guillermo Del Toro, che adatta l’omonima serie di romanzi per ragazzi, divisa in tre volumi, rilasciata tra il 1981 e il 1991. Il lungometraggio racconta le avventure di alcuni adolescenti che dovranno confrontarsi con creature soprannaturali.

Scary Stories to Tell in the Dark: un nuovo video

Qualche ora fa, sul canale YouTube di CBS Films, è stato pubblicata una clip della realizzazione, che ha in sottofondo una cover di Season of the Witch della nota Lana Del Rey. Il filmato mischia scene animate ad alcune sequenze che saranno nella pellicola, ottenendo un risultato molto particolare. In attesa dell’uscita del film, che sarà nelle sale italiane ad ottobre, vi lasciamo al video in questione, in allegato all’articolo.