The Batman: anche John David Washington nel cast?

The Batman, film stand alone di Matt Reeves incentrato sull’Uomo Pipistrello, che avrà il volto di Robert Pattinson, è un progetto ancora molto misterioso. Difatti, oltre a conoscere l’attore che vestirà i panni del protagonista, tutto il rest del cast è pura speculazione, come anche la trama stessa.

The Batman: una new entry?

Ma sembra ci sia una nuova teoria su un artista coinvolto. Il sito MovieWeb ha infatti riportato la notizia che nella realizzazione potrebbe essere inserito anche John David Washington, figlio del noto Denzel Washington, di recente apparso in BlacKkKlansman di Spike Lee e che sarà tra i personaggi di punta del nuovo lungometraggio di Christopher Nolan, Tenet. Il potenziale ruolo non è stato rivelato, ma dei rumors lo vedono perfetto nella parte di Due Facce, identità da villain del procuratore distrettuale Harvey Dent. Attualmente non abbiamo altri dettagli in merito e non appena ne saremo in possesso, vi informeremo.