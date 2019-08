Gundam Battle Gunpla Warfare: trailer di lancio e introduzione dei personaggi

Bandai Namco ha pubblicato un paio di filmati per l’uscita, al momento solo in Nord America, di Gundam Battle Gunpla Warfare, titolo per dispositivi mobile Android e iOS della nota serie sui mobile suite.

Gundam Battle Gunpla Warfare: uscito in Nord America

Come potete vedere qui sotto, si tratta del trailer di lancio e di un filmato che introduce i personaggi: il protagonista, poi Touma Aizen, Sana Miyama, Ren Kotomori, Yuri Ichinose, Nishi e Ono. Noi vi lasciamo ai filmati.

