Apex Legends: teaser svela l’arrivo di un nuovo personaggio

Manca ormai circa un mese all’arrivo della terza stagione di Apex Legends, la quale dovrebbe includere anche una nuova leggenda. L’arrivo di quest’ultima sembrerebbe essere stato anticipato tramite un curioso teaser di Tina Sanchez, produttrice del titolo presso Respawn Entertainment.

Il Tweet condiviso da Sanchez mostra chiaramente un’attrice con indosso una tuta per il motion capture. La cosa interessante, che potrebbe fornire un indizio su quale leggenda aspettarsi risiede nell’utilizzo di una sorta di bastone. La presenza di tale elemento potrebbe rimandare a 2 leggende apparse in un vecchio leak, ovvero Husaria e Prophet. Questi ultimi sono apparsi tempo fa all’interno di una lista di leggende non ancora presentate, tra cui figuravano anche Wattson ed Octane, divenuti in seguito ufficiali.

Well holy shit — Nibel (@Nibellion) March 12, 2019

Altro fattore interessante è legato ad una domanda posta da un fan a Sanchez. L’utente ha quindi chiesto se la misteriosa leggenda fosse Crypto, altro personaggio anticipato mesi fa e la risposta della producer sembrerebbe far intendere che si tratti proprio di quest’ultimo.

La prossima leggenda di Apex potrebbe essere Crypto

Non rimane quindi altro che attendere l’arrivo della terza stagione nel mese di settembre, per scoprire chi sarà la leggenda in questione.