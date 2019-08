Call of Duty Modern Warfare: il gameplay della campagna sarà mostrato a breve

In seguito al reveal multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, i giocatori si stanno attualmente chiedendo quando verrà ufficialmente mostrata la modalità campagna del titolo sparatutto. Ebbene, secondo uno sviluppatore di Infinity Ward, quest’ultimo ha rivelato che sarà pubblicato un primo gameplay a breve, senza specificare data e giorno.

A confermare tutto ciò, ci ha pensato Taylor Kurosaki, Narrative Director di Infinity Ward, dove su Twitter rivela la pubblicazione di un nuovo video nei prossimi giorni. Ad unirsi alla discussione, è intervenuto Joel Emslie, Studio Art Director, il quale conferma tutto ciò che è stato detto da Kurosaki. L’opera arriverà sugli scaffali dei negozi dal 25 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.

I have a question for you when we will see campaign mission gameplay like the ones you showed off behind closed doors at e3 and other events, like a trailer or something like it?

