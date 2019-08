LG V60 ThinQ potrebbe giungere a settembre

Nonostante siano passati pochi mesi dall’immissione sul mercato del V50 ThinQ, LG starebbe già pensando al reveal del successore. Difatti, in un breve video di invito all’evento IFA di settembre è apparso quello che a tutti gli effetti sembra un LG V60 ThinQ.

All’interno del breve video qui sopra riportato viene mostrata la silhouette di uno smartphone, il quale si apre per rivelare un secondo display oltre a quello principale, oltre a rivelare una camera a scomparsa simile a quella dell’Oppo Reno. La presenza di un altro schermo presentato in questo modo fa immediatamente pensare che si tratti appunto del successore del V50, il quale dispone di un secondo schermo collegabile ad esso per sfruttare altre funzioni.

LG V60 ThinQ potrebbe essere presentato all’IFA 2019

Naturalmente si tratta solo di un teaser, sebbene abbastanza esplicito, ma che non conferma in alcun modo che si stia parlando del V60. Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 6 settembre per scoprire l’identità del misterioso smartphone.