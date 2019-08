Persona 5 Royal, Morgana sarà più “silenziosa”

In Persona 5 Royal verrà cambiata una delle (poche) caratteristiche odiate dai giocatori, ossia il comportamento di Morgana durante la notte. Quest’ultima, infatti, non disturberà più il protagonista, Joker, con insistenti messaggi sulla necessità di andare a dormire, lasciandogli dunque maggior campo libero per dedicarsi ad attività notturne come leggere, studiare o sollazzarsi con i vari minigiochi.

Persona 5 Royal, niente più “strigliate notturne” da Morgana

La notizia è stata confermata durante un AMA (Ask Me Anything, scherzosamente rinominato Ask Morgana Anything) con gli sviluppatori di Atlus, nel quale è stata la stessa Morgana a ribadire che “in P5R avrete molte più occasioni per fare attività notturne, fra cui leggere, studiare o guardare DVD con me. Ma ci sono comunque momenti in cui Joker sarà comunque troppo stanco per ogni cosa e deciderà di andare a letto”.

Persona 5 Royal sta venendo pian piano mostrato nel corso di quest’anno, soprattutto con i diversi trailer incentrati su personaggi vecchi e nuovi. Il gioco verrà lanciato in Giappone il 31 ottobre 2019, e arriverà in occidente nel corso del 2020.