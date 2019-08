Borderlands: 48 milioni di copie distribuite per l’intera serie

Nelle ultime ore, Take Two ha pubblicato alcuni dati relativi alla serie di Borderlands, la quale si appresta ad accogliere il terzo capitolo, in uscita dal 13 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. La compagnia fa sapere che le copie distribuite dell’intera saga sono ben 48 milioni in tutto il resto del mondo fino ad oggi. Sicuramente dei numeri da capogiro per Gearbox Software.

Borderlands: solo il secondo capitolo ha distribuito 22 milioni di copie

Inoltre, come se non bastasse, veniamo a sapere che solamente il secondo capitolo ha distribuito ben 22 milioni di copie. Per l’occasione, Strauss Zelnick, CEO di Gearbox Software, ha dichiarato:

Penso che l’aumento delle vendite rifletta il fatto che la licenza di Borderlands è più forte che mai, nonostante l’ultima uscita risalga a otto anni fa.

