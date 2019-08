Celeste, la soundtrack del DLC “Farewell” è disponibile per il preordine

Celeste è un videogioco universalmente noto e apprezzato anche per la sua colonna sonora, e a quanto pare anche il suo primo DLC, Farewell, non farà eccezione: basta ascoltare i primi due brani dell’OST, rilasciati in anteprima su Bandcamp dall’autrice delle musiche del gioco, Lena Raine, per rendersene conto.

Nel caso in cui vogliate preordinare l’intera colonna sonora, invece, vi basta recarvi a questo indirizzo. La soundtrack consisterà di 13 tracce, verrà venduta a 9 dollari (prezzo che in Italia non dovrebbe variare più di tanto) e sarà rilasciata integralmente il prossimo 1 settembre. Curiosamente, la data di uscita della raccolta è stata annunciata ancor prima di quella del DLC stesso, non ancora nota.

Se volete già iniziare a divertirvi con l’avventura originale, ricordate che Celeste è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

⭐ Celeste: Farewell ⭐

My OST album for the upcoming Chapter 9 DLC, is now available for pre-order on Bandcamp!

Also, check out a brand new preview track, Fear of the Unknown~https://t.co/oa1K0gE41F pic.twitter.com/2CmGldluiJ

— Lena Raine! (@kuraine) August 5, 2019