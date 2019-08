Astral Chain: vediamo alcune combo nel nuovo teaser

Astral Chain è uno dei titoli più attesi su Nintendo Switch, dove l’opera debutterà sulla console ibrida sul mercato dal 30 agosto. Nel frattempo, pubblicato direttamente da Nintendo of America, possiamo dare nuovamente uno sguardo alla produzione nipponica targata Platinum Games, caratterizzata da un teaser trailer di breve durata.

Affiancata da Legion, vediamo la protagonista impegnata in uno scontro contro un nemico, dove possiamo osservare alcune devastanti combo, mettendo in grossa difficoltà l’avversario davanti. Anche se di poco, il teaser trailer permette ancora una volta di notare le peculiarità del combat system.

Combine the combat abilities of your Legion and devastate foes with intense combos in #ASTRALCHAIN! Stay tuned all throughout this month as we show off just a few masterful moves using the game’s unique synergetic action system. pic.twitter.com/TDBATwCAXH

