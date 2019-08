David Hayter non ha preso bene l’uso di frasi di Solid Snake in un torneo durante l’EVO 2019

In questi giorni in California si è svolto l’EVO 2019, un evento competitivo con tornei in differenti videogiochi, fra cui Tekken 7. Proprio durante uno di questi, gli organizzatori della manifestazione hanno ben pensato di fare un piccolo scherzo on-stage, utilizzando una frase di Solid Snake, ” That was some good ass Tekken” a mo’ di giudizio mentre veniva mostrata una classifica delle migliori giocate.

David Hayter furioso per l’uso non autorizzato di una frase del suo storico personaggio

Ciò ha scatenato il disappunto di David Hayter, storico doppiatore del personaggio nella serie Metal Gear Solid (fino a Peace Walker), che su Twitter, in risposta allo stesso profilo ufficiale di EVO, il quale si era scherzosamente scusato per non aver contattato Bandai Namco, ha scritto “avete anche dimenticato di consultare me o Konami. Per favore, non utilizzate la mia voce per promuovere altri videogiochi. Mai più”.

Insomma, il buon David non è parso particolarmente felice dell’uso non autorizzato (anche se in buona fede) della sua linea di doppiaggio: visto un simile avvertimento, che ha creato un precedente non da poco, è molto probabile che nelle edizioni future della manifestazione non sentiremo più simili fuori programma “artigianali”.