Death Stranding: confermata la presenza del gioco e di Kojima alla gamescom 2019

Death Stranding sarà presente alla gamescom 2019, è ufficiale! Dopo l’anticipazione di ieri, oggi è arrivata la conferma della presenza dell’esclusiva PlayStation 4 targata Kojima Productions durante la cerimonia di apertura della fiera tedesca, che si terrà lunedì 19 agosto alle ore 20:00 italiane.

È stato Geoff Keighley in persona ad annunciare il tutto, specificando che durante l’Opening Night Live sarà presente anche Hideo Kojima in qualità di ospite speciale. Il maestro giapponese condividerà del nuovo materiale proveniente dal gioco: parliamo di una vera e propria “premiere”, con la speranza che ci vengano mostrate anche nuove sequenze tratte dal gameplay. Vi ricordiamo che il titolo verrà pubblicato l’8 novembre 2019, mentre la fiera aprirà i battenti dal 20 al 24 agosto.

Exited to announce @HIDEO_KOJIMA_EN will be live in Cologne during @gamescom Opening Night Live on Monday, August 19 to premiere a exclusive new look at DEATH STRANDING. ONL will stream around the world across all major platforms! pic.twitter.com/HYD9UZXS1J

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019