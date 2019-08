Google annuncia un nuovo Stadia Connect per il 19 agosto

Google ha annunciato la data del prossimo Stadia Connect, con nuovi aggiornamenti sul servizio che arriverà a fine anno: il livestream si terrà il 19 agosto alle ore 19:00 italiane, in piena Gamescom.

Il prossimo Stadia Connect si terrà durante la Gamescom

Stadia Connect è un format inaugurato da Google e concettualmente simile ai Nintendo Direct e agli State of Play di Sony, nel quale l’azienda americana fa il punto sulle ultime informazioni e novità sulla piattaforma: per lo show del 19 agosto è lecito aspettarsi qualche aggiornamento in merito a nuovi videogiochi supportati dal servizio.

La trasmissione, come al solito, sarà disponibile possibile su YouTube in presa diretta o in replica, e si terrà un’ora prima rispetto all’opening night ufficiale della Gamescom, in cui, come pezzo forte, verrà mostrato un nuovo gameplay di Death Stranding: che Google stia preparando un clamoroso annuncio a sorpresa per portare il gioco di Hideo Kojima su Stadia?