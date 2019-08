Redmi Note 8 arriverà tra poco tempo

Dopo aver lanciato diversi mesi fa i convenientissimi Redmi Note 7 e la sua versione Pro, il sub-brand di Xiaomi sembra pronto a proseguire nel suo affermarsi nel mercato degli smartphone convenienti. Difatti Lu Weibing, general manager dell’azienda ha dichiarato che a breve sarà presentato il successore Redmi Note 8.

Oltre a confermare il suo arrivo nell’immediato futuro, Weibing ha anticipato che lo smartphone in questione subirà diverse migliorie di un certo livello, riuscendo ad essere molto più forte della competizione. Nonostante non siano state fornite indicazioni circa la natura delle modifiche risulta molto probabile che esse riguardino l’ambito fotografico. Ciò è dato dal fatto che la stessa Xiaomi ha da poco annunciato di stare per lanciare una lente da 64MP, la quale potrebbe appunto essere inclusa nello smartphone.

Redmi Note 8 potrebbe avere una camera da 64MP

Non rimane quindi altro che attendere l’arrivo del device per scoprire tutte le caratteristiche di cui sarà dotato.

Fonte: Techradar