gamescom 2019: SEGA annuncerà un nuovo titolo AAA

La gamescom 2019 sarà teatro di un nuovo annuncio da parte di SEGA. Il publisher americano presenzierà alla fiera di Colonia (20-24 agosto) e svelerà un nuovo titolo AAA mai mostrato prima. La line up prevede anche l’attesissima Catherine: Full Body, Two Point Hospital su console e il SEGA Mega Drive Mini con la sua magia retrò. Tutto sarà disponibile presso lo stand Koch Media nella Hall 9.1, C015.

gamescom 2019: giochi e console

SEGA/ATLUS mostrerà la fantastica edizione remaster del classico RPG/puzzle game cult, Catherine: Full Body – in uscita il 3 Settembre 2019. I giocatori avranno la possibilità di provare la demo che contiene cutscene che forniscono il contesto alla trama intricata e misteriosa del titolo. Inoltre, ci sarà un segmento giocabile dell’inizio, che mette in mostra diverse funzionalità tra cui: una selezione di puzzle, interazione / sviluppo del personaggio e altro ancora.

A condividere i riflettori ci sarà anche Two Point Hospital su PS4, Xbox One e Switch, sviluppato da Two Point Studios. È la simulazione gestionale definitiva in cui ricopri il ruolo di amministratore di un ospedale che deve costruire, curare e migliorare un ambiente sanitario atipico e in continua evoluzione. I visitatori dello stand saranno i primi al mondo a mettere le mani su Two Point Hospital su console per completare il primo capitolo.

Sei pronto a tuffarti nel passato? Anche l’attesissimo SEGA Mega Drive Mini, che arriverà negli store in Europa il 4 Ottobre 2019, sarà disponibile allo stand e tutti e 42 i titoli saranno giocabili utilizzando un controller gigante! Questa mini console include alcuni dei giochi più popolari pubblicati da SEGA tra cui l’amatissimo Sonic The Hedgehog e l’iconica serie Streets of Rage. Tra gli altri gloriosi titoli compresi nel SEGA Mega Drive Mini troviamo Darius, Road Rash II, Virtua Fighter 2, Ghouls and Ghosts, Strider, Kid Chameleon e molti altri.