Disney Plus: rivelato il bundle che comprende anche Hulu ed ESPN+

Disney Plus (qui trovate le principali informazioni) è la grande scommessa della multinazionale americana, tra le aziende top al mondo nell’intrattenimento globale. La piattaforma in questione conterrà titoli provenienti dai più svariati brand tra i quali Star Wars, Marvel e i lungometraggio con il marchio 20th Century Fox.

Disney Plus: un piano di offerta interessante

Il device, almeno negli USA, sarà disponibile a novembre, con diversi piani tariffari: sembra, infatti, che oltre alla versione normale, come ha riportato Screen Rant, vi sarà un pacchetto che comprenderà anche ESPN+ (network sportivo sempre appartenente alla Casa di Topolino) ed Hulu (servizio di recente acquisito in toto da Disney), al modico prezzo di 13 dollari al mese, cioè l’equivalente del costo di Netflix attuale. Se invece si vorrà prendere solo il modello standard, basteranno in teoria solo 7 dollari, almeno secondo i primi annunci. Nonostante non sia ancora uscita, la piattaforma ha tirato già fuori le unghie e oltre alla qualità, a quanto pare, si punterà anche sull’economicità.